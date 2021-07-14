الاهالي يقطعون الطريق في القبة... فما هو السبب؟ (صور)

عمد عدد من الاهالي واصحاب المحلات التجارية في منطقة القبة عند نقطة الريجي في طرابلس على قطع الطريق بالسيارات وذلك احتجاجاً على الزحمة التي تسببها احدى محطات الوقود في المحلة المذكورة، والتي ادت الى تراجع كبير بمصدر رزقهم جراء طوابير السيارات التي تقف لتعبئة الوقود لساعات امام محالهم التجارية.