لبنان

"لا غطاء سياسياً لأي مرتكب".. عون أمام دوريل: الجهود قائمة لتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:29
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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي افريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أنّ "الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي".
 
وعرض عون للموفد الرئاسي الفرنسي "الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة"، معربا عن امله في ان "يحمل لقاءه مع الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية لاسيما وان تسعة اشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة".
 
وفيما جدد عون تأييده للمبادرة الفرنسية شكر الرئيس ماكرون على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان والمساعدات العينية التي قدمتها بلاده والمؤتمرات التي نظمها الرئيس الفرنسي لهذه الغاية، والمؤتمر المنوي عقده في الرابع من آب المقبل دعما للشعب اللبناني.
 
واعتبر عون ان "زيارات المسؤولين الفرنسيين الى لبنان تباعا دليل على الاهتمام الذي توليه فرنسا بالوضع اللبناني والصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي".

واكد رئيس الجمهورية على ان "التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيدا لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم"، مشددا على ان "لا غطاء سياسيا لاي مقصر او مرتكب".

وحمل عون السفير دوريل تحياته الى ماكرون وتمنياته له بالتوفيق، معربا عن امتنان اللبنانيين لما يبذله لمساعدة بلدهم.

وكان السفير دوريل اكد خلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو، على حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته، لافتا الى ان مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الاطار، مركزا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

تجدر الإشارة، الى ان عون كان ابرق الى الرئيس ماكرون مهنئا بالعيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم الأربعاء 14 تموز.

برقية العاهل الاردني
ولمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جاء فيها:
"يطيب لي ان اغتنم مناسبة احتفالات الامتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، لابعث الى فخامة اخي العزيز، باسمي وباسم المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأحر التهاني القلبية واطيب التبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا ان يعيدها عليكم وانتم تنعمون بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير".
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