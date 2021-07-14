اشكال واطلاق نار أمام هذه المحطة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال أمام محطة "apec" في شارع الميئتين في طرابلس، تطور الى تضارب بين شخصين، فقام احدهم بإطلاق طلق ناري من مسدس حربي في الهواء الطلق وفر بعدها الى جهه مجهولة.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان والعمل جارعلى تعقب مطلق النار، فيما يسود جو من التوتر بين المواطنين.