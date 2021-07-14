لبنان

جولة لوزارة الاقتصاد لمنع احتكار البنزين والمازوت في الكورة

Lebanon 24
14-07-2021 | 12:44
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قام مفتشو وزارة الاقتصاد بجولة على محطات المحروقات في الكورة لمراقبة احتكار مادتي البنزين والمازوت ومقادير الصفيحة دون تسجيل أي مخالفات.
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محطات الوقود

الكورة

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