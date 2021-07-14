بعثة الاتحاد الأوروبي: من الضروري قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات المقبلة في لبنان

غردت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عبر حسابها على "تويتر": "يجب تمكين الإدارة الانتخابية وهيئات الإشراف بالكامل قبل انتخابات لبنان في عام 2022. ومن الضروري قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات تحظى بميزانية مناسبة وتؤدي مهمتها باستقلالية".

واستقبل رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك، في حضور كل من الأعضاء : الأستاذ جورج موراني ، الدكتور أردا إكمكجي ، الدكتور موفق اليافي ، الدكتور فيصل القاق، وفدا من الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة متابعة شؤون الإنتخابات والرئيسة السابقة لمراقبة الحملات الإنتخابية في الإتحاد الأوروبي خلال الإنتخابات البرلمانية للعام 2018 السيدة إلينا فالنسيانو، ورافقها كل من : فابريس فاريل( نائب رئيس البعثة لمراقبة الإنتخابات وديموقراطيتها لخدمة الشؤون الأوروبية الخارجية) حنا سافرين (أمين السر الأول - بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان)، خوسيه أنطونيو دو غبريال (خبير إنتخابي ورئيس الفريق) السيدة نالدي لستر (خبيرة قانونية).وأشار بيان للهيئة ان "الهدف من الاجتماع، التداول بشأن تنفيذ توصيات الإتحاد الأوروبي الذي سبق له أن أصدرها بعد الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018 ، وكذلك للبحث بشأن الإنتخابات النيابية العامة المنوي إجراؤها خلال ربيع عام 2022.بعد كلمة ترحيبية من عبد الملك تحدثت السيدة فالنسيا ، وأعلنت أن الإتحاد الأوروبي "يريد تنفيذ توصياته التي أصدرها في نهاية الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018، وهو على استعداد لدعم هيئة الإشراف، في الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022".وبعد تبادل الآراء بين أعضاء الوفد وأعضاء الهيئة، تم التوافق على "ضرورة تعاون الهيئة مع الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ومع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في الإنتخابات النيابية القادمة.وفي الختام ، شكر القاضي عبد الملك "الإتحاد الأوروبي والبعثة على مساعدة هيئة الإشراف ومؤازرتها في تنفيذ مهامها، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك في المستقبل بين الطرفين".