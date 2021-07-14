لبنان

الحريري التقى السيسي وشكري في القاهرة.. ودعوة مصرية لإعلاء المصلحة الوطنية

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:57
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أكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، على "دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري من أجل استعادة الاستقرار في لبنان". 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنّ "السيسي رحب بالحريري في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع اهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية اية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

من جانبه؛ أشاد الحريري بـ"جهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي"، مؤكداً "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذلك مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية".
 
 
 
وكان الحريري، استهلّ زيارته إلى مصر بلقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في "قصر التحرير" في العاصمة القاهرة. 
 
وذكر حساب المتحدّث باسم الخارجية المصرية عبر "تويتر" أنّ شكري أكّد على "دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة".
 
 
 
 
 
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