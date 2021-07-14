لبنان

قبلان لعون وبري والحريري: أدركوا لبنان قبل فوات الأوان

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:02
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استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، وتم البحث في الأوضاع المحلية.

بعد اللقاء توجه المفتي قبلان للمسؤولين بالقول:"لأن البلد يهوي عاموديا، وقبل أن نتحول إلى جمهوريات، ولأن اللعبة الدولية تحولت لاعبا خطيرا للغاية بالوضع اللبناني، ولأن وضع البلد يكتنفه الغموض الشديد، وتتربص به الخناجر المتوثبة، ولأن الفوضى لم تعد تحتاج إلى مواد شديدة الاشتعال، أتوجه إلى كل ضمير في هذا البلد، وكل قامة، وكل زعامة، وكل مؤثر بوضعية البلد، بما فيهم فخامة الرئيس ميشال عون، ودولة الرئيس نبيه بري، ودولة الرئيس سعد الحريري، أن أدركوا لبنان قبل فوات الأوان، لأن مشاهد الكارثة الكبرى على الأبواب، تداركوا ولو بجلسة سريعة تجمع الأقطاب اليوم، وقبل أي اعتذار، لتدوير زوايا حكومة إنقاذ، تمنع أنياب قوى دولية إقليمية تنتظر اللعب بالبلد، على طريقة مذابح طائفية وملاعب دولية، تداركوا الآن، لأن النيران تنتظر في الشوارع، وما خلف الشوارع أدهى وأمر".
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