صرافون اوقفوا التداول بالدولار لهذه الغاية

أوقف عدد كبير من الصرافين ومن بينهم صرافو الفئة الأولى بيع الدولار منذ حوالي الساعة بعد تهافت كبير للمواطنين والشركات على شراء الدولار بكمياتٍ كبيرة خوفاً من إرتفاعه الكبير المحتمل في ساعات بعد الظهر ، تزامناً مع زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا .ووفق المعلومات من مصادر معنية فانه "ايا تكن نتائج الزيارة فان سعر الدولار سيرتفع ، ومن هذا المنطلق أخذ عدد كبير من الصرافين على عاتقهم هذا الواقع وأوقفوا التداول بنسبة ٩٠٪؜ للحد من اي إرتفاع جنوني للدولار في فترة بعد الظهر ، بإنتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية.