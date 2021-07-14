اطول 30 دقيقة بحياة انسان.. كارلوس غصن يروي تفاصيل هروبه من اليابان

كتب سايمون جاك في الـ"بي بي سي":

في الساعة 10:30 مساءً في إحدى ليالي شهر كانون الاول الباردة من عام 2019 ، كان أحد العمالقة السابقين في صناعة السيارات العالمية ممددًا داخل صندوق على متن طائرة في انتظار الفرار من اليابان. ويتذكر كارلوس غصن قائلا: "كان من المقرر إقلاع الطائرة في الساعة 11 مساءً"، ويضيف: "30 دقيقة من الانتظار في الصندوق على متن الطائرة ، في انتظار إقلاعها، ربما كانت أطول انتظار مررت به في حياتي".

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، يخبر غصن كيف تنكر من دون أن يلاحظه أحد في شوارع طوكيو. و قال: "كانت الخطة انني لا أستطيع إظهار وجهي، لذا يجب أن أختبئ في مكان ما". "والطريقة الوحيدة التي يمكن أن أختبئ بها هي أن أكون في صندوق أو في حقيبة أمتعة حتى لا يتمكن أحد من رؤيتي، ولا يمكن لأحد التعرف عليّ ويمكن للخطة أن تنجح."

ومن طوكيو ، سافر غصن بالقطار السريع إلى أوساكا حيث كانت طائرة خاصة تنتظر في المطار المحلي للمغادرة. لكن أولاً، الصندوق الذي كان ينتظر غصن في فندق قريب. وقال: "عندما تدخل الصندوق، لا تفكر في الماضي، ولا تفكر في المستقبل، بل تفكر فقط في اللحظة".

وتم نقل غصن من الفندق إلى المطار من قبل رجلين، الأب والابن مايكل وبيتر تايلور الذين كاننا يتظاهران أنهما موسيقيان.



أقلعت الطائرة الخاصة في الوقت المحدد، وتبادل الطائرات في تركيا قبل أن يهبط في بيروت في صباح اليوم التالي.