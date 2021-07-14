ماذا قال النائب الخازن للحريري؟

غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"لبنان يتهاوى،الإعتذار يُدخل البلد في منعطف خطير،نحن أمام وضعية كارثية،حياة اللبنانيين على المحك، وجعهم يفيض،بلدنا الغارق في الازمات لا يحتمل فراغا حكوميا آخر.دولة الرئيس الحريري:لا تعتذر،إذهب الى حكومة اختصاصيين كفوئين."