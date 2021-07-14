القاضي القزي أرجأ استجواب كيندا الخطيب الى 23 كانون الأول







أرجأ رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي جلسة إستجواب كيندا الخطيب الى 23 كانون الأول المقبل لتغيّب وكيلتها القانونية المحامية جوسلين الراعي إلتزاماً بالإضراب الذي تنفذه نقابة المحامين.