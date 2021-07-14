لبنان

القاضي القزي أرجأ استجواب كيندا الخطيب الى 23 كانون الأول

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:29
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أرجأ رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي جلسة إستجواب كيندا الخطيب الى 23 كانون الأول المقبل لتغيّب وكيلتها القانونية المحامية جوسلين الراعي إلتزاماً بالإضراب الذي تنفذه نقابة المحامين.
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15/07/2021 14:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

كيندا الخطيب

جون القزي

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