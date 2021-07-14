لبنان

فرعون: لبوا مطالب القاضي بيطار او اذهبوا الى تحقيق دولي

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:29
A-
A+
Doc-P-842701-637618662779125519.jpg
Doc-P-842701-637618662779125519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على" تويتر": "اوقفوا استفزاز الناس والتنكيل بجراحهم. الإنفجار أصاب نساءنا وأطفالنا. نريد الحقيقة.
احترموا ولبوا مطالب القاضي بيطار مهما كانت لان هناك ثقة في ادائه، او اذهبوا الى تحقيق دولي".
مواضيع ذات صلة
فرعون: احترموا زوار لبنان وأوجدوا حلولا لمنع بهدلتهم في المطار
lebanon 24
15/07/2021 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيمثل غدا امام القاضي بيطار؟
lebanon 24
15/07/2021 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب: القاضي بيطار سيُعلن وجبة جديدة ستطال أسماء كبيرة
lebanon 24
15/07/2021 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي شهداء المرفأ: أمس اظهروا وجوههم المجرمة ومتأكدون ان القاضي بيطار "بكّلن ياها" تماما لذلك بدوا بالامس مربكين
lebanon 24
15/07/2021 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فرعون

القاضي بيطار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:20 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
06:47 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:41 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website