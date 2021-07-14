فرعون: لبوا مطالب القاضي بيطار او اذهبوا الى تحقيق دولي

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على" تويتر": "اوقفوا استفزاز الناس والتنكيل بجراحهم. الإنفجار أصاب نساءنا وأطفالنا. نريد الحقيقة.

احترموا ولبوا مطالب القاضي بيطار مهما كانت لان هناك ثقة في ادائه، او اذهبوا الى تحقيق دولي".