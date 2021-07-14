لبنان

860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للبنان!

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:30
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أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن "امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".
 
وأكد في خلال استقباله قبل ظهر اليوم، ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محي الدين، ان "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني".

ورحب عون بـ"أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي"، شاكرا للدكتور محي الدين "ما ابداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت".

محي الدين
وكان محي الدين اعلم الرئيس عون ان "صندوق النقد الدولي سيعمد الى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين".
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