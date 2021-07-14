إعتكاف المساعدين القضائيين بدءاً من صباح غدٍ لغاية 30 تموز ضمناً

أصدر "المساعدون القضائيون" في قصور العدل كافة بياناً ورد فيه الآتي:حيث أن الأزمات على الصعد كافة تتسارع بشكل مستمر،وحيث أن الجوع و المرض يستفحلان في وطننا لدرجة أن المواطن بشكل عام و المساعد القضائي بشكل خاص لم يعد يستطيع أن يؤمن حاجاته اليومية،وحيث أن المساعدين القضائيين يكافحون كي يجدوا حلولاً تمكنهم من الإستمرار بالحد الأدنى من العيشومن تأمين سير المرفق العام و مصالح المواطنين،وحيث أن القيّمين غير مبالين بأبسط الحقوق المعيشية،وحيث أن التنقل و الإنتقال الى العمل يشكلان عبئاً كبيراً على كاهل الموظف بسبب فقدان مادة البنزين و ثمنها الباهظ،يعلن المساعدون القضائيون:١- الإعتكاف عن العمل بدءاً من يوم غدٍ الخميس في 15 لغاية 31 تموز ضمناً .٢- حضور موظف واحد الى الدائرة التي يعمل فيها لتأمين حسن سير العمل في ما خص المهل القانونية والموقوفين و الأمور الطارئة فقط، مع الإعتذار أي مراجعة كانت أو جلسات غير ما ذُكر على أن يُنسق العمل من خلال رئيس القلم لما تقتضيه الحاجة .٣- تقليص مداومة الموظفين في مراكز عملهم الى الحد الادنى من الحضور.