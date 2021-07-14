لبنان

إعتكاف المساعدين القضائيين بدءاً من صباح غدٍ لغاية 30 تموز ضمناً

Lebanon 24
14-07-2021 | 06:31
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أصدر "المساعدون القضائيون" في قصور العدل كافة بياناً ورد فيه الآتي: 
حيث أن الأزمات على الصعد كافة تتسارع بشكل مستمر،
وحيث أن الجوع و المرض يستفحلان في وطننا لدرجة أن المواطن بشكل عام و المساعد القضائي بشكل خاص لم يعد يستطيع أن يؤمن حاجاته اليومية،
وحيث أن المساعدين القضائيين يكافحون كي يجدوا حلولاً تمكنهم من الإستمرار بالحد الأدنى من العيش 
ومن تأمين سير المرفق العام و مصالح المواطنين، 
وحيث أن القيّمين غير مبالين بأبسط الحقوق المعيشية،
وحيث أن التنقل و الإنتقال الى العمل يشكلان عبئاً كبيراً على كاهل الموظف بسبب فقدان مادة البنزين و ثمنها الباهظ، 
يعلن المساعدون القضائيون:
١- الإعتكاف عن العمل بدءاً من يوم غدٍ الخميس في 15 لغاية 31 تموز ضمناً . 
٢- حضور موظف واحد الى الدائرة التي يعمل فيها لتأمين حسن سير العمل في ما خص المهل القانونية و 
الموقوفين و الأمور الطارئة فقط، مع الإعتذار أي مراجعة كانت أو جلسات غير ما ذُكر على أن يُنسق العمل من خلال رئيس القلم لما تقتضيه الحاجة . 
٣- تقليص مداومة الموظفين في مراكز عملهم الى الحد الادنى من الحضور.
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