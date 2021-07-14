عطلة الصحافة في عيد الاضحى

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، أنه "بمناسبة عيد الاضحى المبارك، يتوقف العمل في الصحف ايام الثلاثاء 20 والاربعاء 21 والخميس 22 تموز 2021، عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".