وفد قانوني زار فرونتيسكا وطلب تمويلا أمميا للمحكمة الدولية

زار وفد من "الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي" المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقدم لها رسالة بإسم الهيئة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب "بتأمين الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان، بدلا من المساهمة المالية اللبنانية اللازمة، ولاسيما بعد الجهد الذي دأبت عليه هذه المحكمة"، وتمنت "العمل على تأمين التمويل اللازم للمحكمة احتراما للعدالة وإبقاء على السلم الأهلي في لبنان".اشارة الى ان الوفد ضم غالب محمصاني وعبد الحميد الأحدب ومحمد أمين الداعوق.