لبنان

عكر تسلمت اوراق اعتماد 4 سفراء جدد واستقبلت السفير القطري مودعا

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:14
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تسلمت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، نسخا من أوراق إعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان وهم: سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الدكتور إيان كولارد، وسفير جمهورية أنغولا نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية مولدوفا ديمتري كرواتور، وسفير جمهورية مالطا الدكتور أندريه بورغ.

السفراء الجدد نقلوا للوزيرة عكر تحيات وزراء خارجية دولهم، مؤكدين "العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان وبلدانهم". وتمنت الوزيرة عكر للسفراء التوفيق في مسؤولياتهم ومهامهم الجديدة في لبنان.

واستقبلت الوزيرة عكر السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنت الوزيرة عكر للسفير القطري التوفيق في مهامه الجديدة.

وفي ختام اللقاء قدم السفير الجابر هدية تذكارية للوزيرة عكر.
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