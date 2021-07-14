لبنان

باسيل: متمسكون بالانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:19
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير تركيا علي بارش أولوسوي وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية.

فالنسيانو
ثم التقى باسيل الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي إيلينا فالنسيانو التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018.

وأكد باسيل خلال اللقاء "تمسك التيار بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، منبها الى "أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخاب النافذ تشكل ذريعة للبعض لإرجائها"، مشيرا الى "استعداد التيار لإقرار أي تحسينات على القانون"، مشددا على "حتمية أن يقترع المنتشرون".

كما حض باسيل بعثة الاتحاد الأوروبي على "لحظ آلية مراقبة جدية للتمويل الانتخابي، في ظل تنامي مجاهرة بعض الأحزاب والأطراف باللجوء الى المال السياسي"، مذكرا أن "التيار سبق أن رفض مرتين التمديد الذي حصل للمجلس النيابي في العهد السابق، ولم يأل جهدا للحفاظ على التقليد الديموقراطي اللبناني بإحترام الاستحقاقات الدستورية ومنع التلاعب بالإرادة الشعبية أو مصادرة حق اللبنانيين في إختيار ممثليهم وفق القاعدة الديموقراطية المعروفة، قاعدتي الميثاقية والتمثيل الصحيح".

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