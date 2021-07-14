اللجان المشتركة صادقت على مشروع قانون ابرام اتفاق للتعاون الفني مع المانيا

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "عقدت اللجان المشتركة اجتماعها اليوم وكانت جلسة مشتركة تناولت مشروع قانون ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية في شأن التعاون الفني للعام 2016 وما بعد، وصادقت على هذا المشروع.والموضوع الثاني هو اقتراح قانون الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا، وتألفت لجنة نيابية برئاسة الدكتور فريد البستاني لدرس هذا الاقتراح درسا وافيا.والثالث اقتراح قانون معجل لانزال عقوبات بمهربي السلع المدعومة قدمه النائب محمد الحجار، وتألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الاستاذ سمير الجسر وعضوية بعض السادة الزملاء، وسيصار الى درس هذا الاقتراح لاعادة مناقشته في أسرع وقت".وختم: "سبق لمجلس النواب ان اعطى مراكز المحافظات بالتحديد زحلة والنبطية وصيدا الحق في انشاء مكاتب فنية لتسهيل عملها ومحاولة الاستغناء قدر الامكان عن مراكز التنظيم المدني في بيروت. هذا الامر رافقه منع التوظيف، وبالتالي حال دون ان تقوم هذه المكاتب بعملها في مراكز المحافظات حصرا.