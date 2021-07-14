لبنان

اللجان المشتركة صادقت على مشروع قانون ابرام اتفاق للتعاون الفني مع المانيا

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:32
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عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله وعدد من النواب.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "عقدت اللجان المشتركة اجتماعها اليوم وكانت جلسة مشتركة تناولت مشروع قانون ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية في شأن التعاون الفني للعام 2016 وما بعد، وصادقت على هذا المشروع.

والموضوع الثاني هو اقتراح قانون الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا، وتألفت لجنة نيابية برئاسة الدكتور فريد البستاني لدرس هذا الاقتراح درسا وافيا.

والثالث اقتراح قانون معجل لانزال عقوبات بمهربي السلع المدعومة قدمه النائب محمد الحجار، وتألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الاستاذ سمير الجسر وعضوية بعض السادة الزملاء، وسيصار الى درس هذا الاقتراح لاعادة مناقشته في أسرع وقت".

وختم: "سبق لمجلس النواب ان اعطى مراكز المحافظات بالتحديد زحلة والنبطية وصيدا الحق في انشاء مكاتب فنية لتسهيل عملها ومحاولة الاستغناء قدر الامكان عن مراكز التنظيم المدني في بيروت. هذا الامر رافقه منع التوظيف، وبالتالي حال دون ان تقوم هذه المكاتب بعملها في مراكز المحافظات حصرا.
وصادقت اللجان المشتركة على اعطاء هذه المراكز حق انتقاء المهرة والفنيين من اجل التوظيف في هذه المكاتب الهندسية والفنية".
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