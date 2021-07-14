موريس الجميّل رئيساً لندوة المحامين الديمقراطيين في الكتائب

بناء على دعوة الهيئة العامة لندوة المحامين الديمقراطيين في حزب الكتائب اللبنانية وعملاً بالنظام العام والأنظمة الحزبية.نظمت الأمانة العامة بتاريخ 13/7/2021 انتخابات رئاسة ندوة المحامين الديمقراطيين والتي أسفرت عن فوز الرفيق المحامي موريس الجميّل في جوّ من المنافسة الديمقراطية.ان الإنتخابات الحزبية الداخلية في الحزب ليست إلاّ علامة فارقة في الحياة الحزبية والسياسية في لبنان وتأكيد على الإيمان باحترام الديمقراطية وانبثاق السلطة تبعاً لإرادة الناخبين.