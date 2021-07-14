لبنان

اصحاب السيارات العمومية قطعوا طريق طرابلس بيروت عند نقطة البالما

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:52
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قطع اصحاب السيارات العمومية التي تعمل على المازوت الطريق الدولية التي تربط طرابلس ببيروت عند نقطة البالما، احتجاجا على فقدان مادة المازوت، مما ادى الى زحمة سير خانقة على طول الاوتستراد. وقد حضرت عناصر الجيش الى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.
 
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