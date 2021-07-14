هذا ما طلبته القاهرة من الحريري

كشفت مصادر لـ"الحدث" أن القاهرة ستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان، وأشارت إلى أنها طالبت الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

ولفتت مصادر "الحدث" إلى أن القاهرة ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان، وستعمل على إنشاء مجموعة اقتصادية دولية لدعم لبنان.

ووفق المصادر، سيزور وفد مصري رفيع المستوى بيروت قريبا لدعم تشكيل الحكومة، وأضافت أن القاهرة اتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة.

وختمت المصادر أن مصر أكدت أنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كامل.