لبنان

هذا ما طلبته القاهرة من الحريري

Lebanon 24
14-07-2021 | 14:54
A-
A+
Doc-P-842732-637618717226022385.jpg
Doc-P-842732-637618717226022385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر لـ"الحدث" أن القاهرة ستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان، وأشارت إلى أنها طالبت الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
 
ولفتت مصادر "الحدث" إلى أن القاهرة ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان، وستعمل على إنشاء مجموعة اقتصادية دولية لدعم لبنان.
 
ووفق المصادر، سيزور وفد مصري رفيع المستوى بيروت قريبا لدعم تشكيل الحكومة، وأضافت أن القاهرة اتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة.
 
وختمت المصادر أن مصر أكدت أنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كامل.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:20 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
06:47 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:41 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website