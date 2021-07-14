الحريري باق رئيسا مكلّفا ولا إعتذار

اكدت مصادر مطلعة ان اللقاء المرتقب اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لن يخرج عن اطار المشاورات الحكومية، وبالتالي فالكلام عن الاعتذار مؤجل في انتظار نتائج الاتصالات المحلية والخارجية".وقالت المصادر" ان هذا الجو تظهر بشكل واضح من خلال البيان الصادر عن الرئاسة المصريةالذي اكد المؤكد لجهة دعم الحريري ومساعيه في تشكيل الحكومة واستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة".وقالت المصادر" ان الاتصالات سوف تتكتف في الساعات والايام المقبلة لانضاج حل ينهي الازمة الحكومية".