لبنان

إصابة لبناني في أستراليا بمتحوّر "دلتا".. ورسالة إلى الجالية: الفيروس خطير جداً

Lebanon 24
14-07-2021 | 08:10
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يواصل سكان مدينة سيدني وضواحيها في ولاية نيوساوث الالتزام بالاغلاق الشامل الذي دعت اليه حكومة الولاية بعد ان انتشر مجددا فيروس كورونا "المتحور دلتا". ويستمر الاغلاق حتى نهاية الشهر الحالي.

وحثت الحكومة سكان الولاية على الالتزام بالاغلاق وعدم الخروج الا للضرورة القصوى اذ سجل اليوم إصابة 97 حاله جديدة .

واظهر شريط فيديو من أحد المستشفيات اصابة اللبناني رئيس جمعية ابناء الميناء السابق خالد المصري الذي وجه رسالة الى أبناء الجالية حثهم فيها على اخذ الامور بجدية كاملة والالتزام بتعليمات وزراة الصحة والسلطات الرسمية لان الفيروس خطير جدا، داعيا الى عدم عدم التعامل مع هذا الامر بخفة.
 
 
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