جنبلاط عرض مع دوريل التطورات السياسية

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة والتطورات السياسية.