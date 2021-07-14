لبنان

افرام: لو كانت هموم الناس أولوية لكان الحل سريعا جدا

Lebanon 24
14-07-2021 | 08:23
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غرد رئيس المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر" كاتبا: " أيحق لنا أن ننتظر الدخان الأبيض يتصاعد من بعبدا اليوم؟ قد يكون الأمر صعبا. لو كانت هموم الناس هي الأولوية لكان الحل سريعا جدا. الناس لم يعد يهمهم إلا قوتهم اليومي وصحة أولادهم والحليب لأطفالهم والأمن والأمان في حياتهم اليومية".
 
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