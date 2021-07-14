بلدية بيروت: استمرار عمليات رش المبيدات لمكافحة كل أنواع الحشرات والقوارض

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تستمر أعمال رش المبيدات في العاصمة تحت إشراف دائرة الهندسة الصحية التابعة لمصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت لمكافحة كل أنواع الحشرات، بخاصة السامة منها، وذلك من خلال ضخ الضباب الكثيف والرذاذ في كل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء والساحات والشجريات والحدائق العامة ومداخل الأبنية ومحيطها بالإضافة الى وضع طعم للقوارض، وذلك ضمن نطاق مدينة بيروت، علما أن أعمال رش المبيدات كانت قد بدأت في منتصف فصل الربيع وذلك للتخفيف من حدة انتشار الحشرات والبعوض في ظل أزمة التقنين في التيار الكهربائي الذي يطال مدينة بيروت وما يرافق ذلك من ارتفاع في معدل درجات الحرارة الأمر الذي يسهم في تتكاثر الحشرات .وقد شملت عمليات رش المبيدات المناطق التالية: البربير، قصقص، برج أبي حيدر، ساحة العبد، فردان، قريطم ،رأس بيروت ،شارع اللبان، الروشة، وطى المصيطبة، الكولا، طريق الجديدة، السبيل، مستديرة شاتيلا، أرض جلول، مدافن الشهداء، الأشرفية شارع سعيد عقل، شارع موريس الجميل، حديقة السيوفي، حي السريان وجواره، مار مخايل، الجميزة، شارع أرمينيا، شارع سلمى الصايغ، شارع محمد عبد الوهاب وجواره، منطقة البسطة الفوقا، البسطا التحتا، السوديكو، شارع حبيب باشا السعد، اوتيل ديو، حديقة المتحف ، شارع بدارو ومحيطه، شارع بربور ومتفرعاته، منطقة رأس النبع ومحيطها، الكرنتينا، سوق السمك، المسلخ.على أن تستمر عمليات رش المبيدات تباعا لتشمل كل الأحياء والشوارع في مدينة بيروت ".