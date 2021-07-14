لبنان

الحريري يطل عبر "الجديد" في هذا الموعد

Lebanon 24
14-07-2021 | 15:22
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يحلّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ضيفاً "من دون تكليف"، مع مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في "الجديد" مريم البسام عبر قناة الجديد هذا الخميس عند الساعة 8:40 مساءً، بعد نشرة الأخبار المسائية.
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