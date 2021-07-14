الحريري يطل عبر "الجديد" في هذا الموعد

يحلّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ضيفاً "من دون تكليف"، مع مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في "الجديد" مريم البسام عبر قناة الجديد هذا الخميس عند الساعة 8:40 مساءً، بعد نشرة الأخبار المسائية.