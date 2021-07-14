لبنان

هذا ما ادعته اسرائيل

Lebanon 24
14-07-2021 | 08:42
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زعم العدو الاسرائيلي ان "حزب الله يمتلك مخزن أسلحة على بعد 25 مترا من احدى المدارس في قرية عبّا قضاء النبطية".

وادعى العدو أنّ "حزب الله يستخدم سكان لبنان كتكتيك عسكري لتنفيذ مخططاته"، معبرا عن "عدم تردده بإتخاذ ما يلزم حيال الأهداف النشطة والفاعلة لحزب الله، مؤكدا انه سيكشف عن "مواقع في لبنان سيتم استهدافها في أي حرب مع حزب الله".

هذا الكلام جاء في بيان صدر عن العدو الاسرائيلي حسب ما أفادت "العربية"
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