أزمة بنزين جديدة.. ومخزون المازوت يكفي 5 أيام فقط

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن مخزون المازوت يكفي 5 أيام فقط، والطلب تضاعف ثلاث مرات عن السابق بسبب أزمة الكهرباء والتخزين.

كذلك، أشارت المعلومات إلى أن هناك بوادر أزمة بنزين جديدة بعدما تعذّر فتح اعتمادات جديدة وبدأت بعض الشركات بالتقنين مرة جديدة.