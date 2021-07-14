دوريل في معراب.. وهذا ما أكده جعجع

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب بيار بو عاصي، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الوزير السابق د. ريشار قيومجيان ومسؤول العلاقات الديبلوماسيّة في باريس د. بشارة الخوري. حيث أجرى المجتمعون جولة أفق شاملة على مجمل الأوضاع اللبنانيّة وما آلت إليه محاولات تشكيل الحكومة.

وقد وضع الموفد الفرنسي رئيس "القوّات" في أجواء مؤتمر الدعم الثالث لأصدقاء لبنان الذي تنوي فرنسا عقده في الرابع من آب المقبل وأجواء مجمل المساعدات الإنسانيّة التي تقوم بلاده بتقديمها للبنان.

من جهته، شكر جعجع الموفد الفرنسي على كل ما تقوم به فرنسا للبنان في الوقت الحاضر، وأكّد له أن "القوّات اللبنانيّة" ستقوم بكل ما يمكنها القيام به بغية عدم السماح لبعض الجماعات السياسية بعرقلة مسار التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وستستمر في معركة رفع الحصانات حتى النهاية.