لبنان

6 وزراء وخوري تابعوا تطوّر العلاقات بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
14-07-2021 | 10:39
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عقد وزراء الصناعة الدكتور عماد حب الله والأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجّار والاتصالات المهندس طلال حواط والشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي مشرفية والصحة العامة الدكتور حمد حسن والزراعة عباس مرتضى اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مكتب وزير الصناعة وبمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني نصري الخوري، قيّموا خلاله العلاقات المشتركة بين لبنان وسوريا على مستوى التعاون الثنائي وعلى صعيد التنسيق الوزاري المتبادل، تمهيداً لتحريك الأوضاع التي تحتاج إلى متابعة مع نظرائهم السوريين والتنسيق في ما بينهم.
واتّفقوا على ضرورة تقوية هذه العلاقات لما فيه خير البلدين والشعبين وتأمين مصالحهما الحيوية.  
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