هاشم: إن غدا لناظره قريب

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر": "تسعة اشهر تكفي لولادة الحكومة بعد هذا المخاض العسير، وإلا فليتحمل المعنيون مسؤولية استمرار الانهيار وتردي اوضاع اللبنانيين وتراكم ازماتهم وارتفاع صوت الآمهم، بسبب الفقر والجوع والغلاء وتدهور عملتهم. إن غدا لناظره قريب ومن حق الناس ان يقفوا على حقيقة التعطيل".