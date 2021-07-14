لبنان

العرم: السلم الأهلي خط أحمر

Lebanon 24
14-07-2021 | 10:53
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تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، قبل ظهر اليوم، كلا من قاعدة رياق الجوية ومدرسة القوات الجوية وقيادة فوج التدخل السادس ومدرسة تدريب أفواج الحدود البرية، حيث استمع إلى إيجاز حول المهام التي تضطلع بها كل قطعة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن من قبل فوج التدخل السادس، وأعطى توجيهاته للعسكريين ودعاهم إلى "اليقظة والتنبه لأي محاولة للاخلال بالأمن"، مشددا على "أن الواقع المأزوم الذي يمر به وطننا وتداعيات الأزمة الاقتصادية لن تشكل حائلا أمامكم دون الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، فالسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح بتجاوزه".

وأكد أن "قيادة الجيش التي تعي عمق الأزمة وتداعياتها على العسكريين، لن تألو جهدا في العمل بكل الإمكانات للتخفيف من معاناتهم".

بعد ذلك، حضر رئيس الأركان تمرينا تكتيا بالذخيرة الحية نفذته عناصر الفوج المذكور.

وفي الختام، هنأ العسكريين واللبنانيين عموما لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.
 
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