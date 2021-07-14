سامي الجميّل: ماضون في مواجهتكم حتى المحاسبة الشاملة

غرّد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل عبر "تويتر"، قائلاً: "المعمعة في كذبة الحصانات تعرقل المسار القضائي وتدين المتلطين خلفها. أهالي الضحايا والشعب اللبناني قضيتهم انسانية، وتمردهم على مبدأ "تجهيل القاتل" محق. ترفضون المحاكم الدولية وتعرقلون المحلية، لا ترأفون بالأهالي وتخاصمون المحاسبة والقانون. ماضون في مواجهتكم حتى المحاسبة الشاملة".