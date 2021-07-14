لبنان

عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله اليوم

Lebanon 24
14-07-2021 | 18:19
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 548972، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

 
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