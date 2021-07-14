لبنان

فرعون: احترموا زوار لبنان وأوجدوا حلولا لمنع بهدلتهم في المطار

Lebanon 24
14-07-2021 | 11:29
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غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر "تويتر": "‏احترموا زوار لبنان وأوجدوا حلولا لمنع بهدلتهم في مطار بيروت. احترام السياحة ليس رفاهية، بل حاجة حقيقية للبنان".
 
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