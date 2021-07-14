الرئيس عون عن مهلة الحريري: بيؤمر

ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحية على الاعلاميين في القصر الجمهوري عقب مغادرة الرئيس سعد الحريري بعبدا، معلّقاً في دردشة معهم عن لقائه مع الحريري بالقول: انشالله خير.

وعن اعطائه مهلة 24 ساعة من قبل الحريري ردّ ممازحاً: بيؤمر.