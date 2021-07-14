بعد لقاء عون - الحريري.. هذا ما أعلنه القصر الجمهوري

اعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن "الرئيس ميشال عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن اسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف مختلفا عما كان الاتفاق عليها سابقا، وطلب الحريري من الرئيس عون جوابا عنها قبل ظهر غد الخميس.وابلغ الرئيس عون الرئيس الحريري ان التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".