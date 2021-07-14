القوات: عندما يحين أوان الانتخابات النيابية سننشر بشكل واضح وصريح أسماء مرشحينا

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" ببيان أن "بعض المواقع الإلكترونية دأب في الآونة الأخيرة على نشر أخبار تتعلق بترشيحات القوات اللبنانية للانتخابات النيابية بخلفية قد تكون سلبية أو إيجابية".ونفت "في الحالتين ما ورد في تلك المواقع كلها، وما سيرد فيها لاحقا، وذلك لعدم صحته"، مهيبة ب"المواقع الالكترونية كلها توخي الدقة واستقاء الخبر من مصدره الفعلي".وأكدت أنه "عندما يحين أوان الانتخابات النيابية ستنشر بشكل واضح وصريح أسماء مرشحيها".