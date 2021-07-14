ما قصة تنكيس الأعلام فوق السراي الكبير؟

توضيحاً للخبر المتداول عن تنكيس الأعلام فوق السراي الكبير، أشارت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن حلقة سارية أحد الأعلام المرفوعة فوق مبنى السراي من أصل أربعة أعلام، قد تعطلت مساء أمس وقام فريق الصيانة بإصلاحها ظهراً.