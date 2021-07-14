يللي إستحوا ماتوا

حجة المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول العلم المرفوع على سارية السرايا، والذي رصدته كاميرا "لبنان٢٤"، أقبح من ذنب.في الماضي كان يُقال أن الصورة قد تعبّر أكثر من ألف خبر. أما اليوم فإن بيان السرايا حاول استغباء الناس، وتكذيب ما رأوه بإمّ العين. ولو لم ينشر "لبنان٢٤" الصورة لما كان أحد من مسؤولي السرايا قد إنتبه للأمر، ولكان بقي العلم منكسًا وموضوعًا ب"المقلوب"، تمامًا كرؤوس البعض الفارغة.صحيح أن الذين إستحوا ماتوا.