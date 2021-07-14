لبنان

صرخات المواطنين مستمرة فهل من يسمع؟!...إليكم أبرز الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
14-07-2021 | 12:38
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يستمر قطع الطرقات في مختلف الأراضي اللبنانية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرة المسؤولين على إيجاد أي حل يخفف من وطأة الأزمة.
 
وأبرز الطرقات المقطوعة هي:
-أوتوستراد البداوي مقابل سوبرماركت الملكة باتجاه عكار من قبل سائقي السيارات التاكسي بسبب عدم وجود مادة المازوت لسياراتهم
-أوتوستراد العريضة في عكّار بالإطارات المطاطية المشتعلة
-طريق المنية الدولي محلة المخاضة عند نقطة أبو عرب
-الطريق في محلة البوابة الفوقا _ صيدا
-وسط طريق أنصار الجنوبية بالإطارات المشتعلة  تنديدا بانقطاع للتيار الكهربائي والتقنين الذي يمارسه أصحاب المولدات
-الكورنيش البحري من صيدا باتجاه بيروت (أعيد فتحه)
-طريق فرن الشباك قرب "الماكدونالد" (أعيد فتحها)
-الطريق أمام الجامعة اللبنانية في صيدا (أعيد فتحها)
-مدخل صور الشمالي بالإطارات المشتعلة
-طريق مستديرة الأميركان في صيدا من قبل محتجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي
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