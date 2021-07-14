صرخات المواطنين مستمرة فهل من يسمع؟!...إليكم أبرز الطرقات المقطوعة

يستمر قطع الطرقات في مختلف الأراضي اللبنانية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرة المسؤولين على إيجاد أي حل يخفف من وطأة الأزمة.
وأبرز الطرقات المقطوعة هي:
-أوتوستراد البداوي مقابل سوبرماركت الملكة باتجاه عكار من قبل سائقي السيارات التاكسي بسبب عدم وجود مادة المازوت لسياراتهم
-أوتوستراد العريضة في عكّار بالإطارات المطاطية المشتعلة
-طريق المنية الدولي محلة المخاضة عند نقطة أبو عرب
-الطريق في محلة البوابة الفوقا _ صيدا
-وسط طريق أنصار الجنوبية بالإطارات المشتعلة تنديدا بانقطاع للتيار الكهربائي والتقنين الذي يمارسه أصحاب المولدات
-الكورنيش البحري من صيدا باتجاه بيروت (أعيد فتحه)
-طريق فرن الشباك قرب "الماكدونالد" (أعيد فتحها)
-الطريق أمام الجامعة اللبنانية في صيدا (أعيد فتحها)
-مدخل صور الشمالي بالإطارات المشتعلة
-طريق مستديرة الأميركان في صيدا من قبل محتجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي