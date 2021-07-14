لبنان

في النبطية التزوير ماشي...هذا ما قامت به القوى الأمنية

Lebanon 24
14-07-2021 | 12:47
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أوقفت دورية أمنية في النبطية عصر اليوم، السوري ر.تركماني وبحوزته 300 ألف ليرة لبنانية مزورة، واقتادته للتحقيق معه.
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