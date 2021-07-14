في التبانة...إشكال بين شخصين وإصابة بالخطأ لشخص ثالث

سجل إشكال في منطقة باب التبانة شارع سوريا في طرابلس بين المدعو "م.ح" و "ج.ر" أدى إلى تضارب بين الطرفين ثم إلى إطلاق نار حيث أقدم الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأخير مما أدى إلى إصابة المدعو "م.ز" عن طريق الخطأ أثناء تواجده في المحلة المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ونقل الجريح إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج في حين فر مطلق النار.