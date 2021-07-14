على أوتوستراد البوار...حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية هذه نتيجته

أصيب سوريان في حادث تصادم، مساء اليوم، بين سيارة ودراجة نارية كانا على متنها، على المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار مقابل كنيسة مار ضومط.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية ونقلت الجريحين إلى "مركز كسروان الطبي" في غزير ومستشفى "سان لويس" في جونية لتلقي العلاج.