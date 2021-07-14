لبنان

على أوتوستراد البوار...حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية هذه نتيجته

Lebanon 24
14-07-2021 | 13:05
A-
A+
Doc-P-842828-637618900319634072.jpg
Doc-P-842828-637618900319634072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب سوريان في حادث تصادم، مساء اليوم، بين سيارة ودراجة نارية كانا على متنها، على المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار مقابل كنيسة مار ضومط.
وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية ونقلت الجريحين إلى "مركز كسروان الطبي" في غزير ومستشفى "سان لويس" في جونية لتلقي العلاج.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2021-07-15
07:20 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
06:47 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website