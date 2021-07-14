المستجدات بين جنبلاط ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنسيانو مع الوفد المرافق، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية الراهنة.