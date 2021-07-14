تبادل لإطلاق النار بين الجيش وعدد من الأشخاص في بريتال...هذا ما حصل

داهمت قوة من الجيش بلدة عرسال في البقاع الشمالي وضبطت نحو ١٧٠٠ ليتر من البنزين معبأة بغالونات بهدف التهريب حيث قامت بمصادرتها.

وتخلل المداهمة تبادل لإطلاق النار بين المهربين والجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".