على خلفية تهريب...إشكال بين عدد من الشبان في النبي شيت

أدى إشكال على خلفية تهريب بين. ع. ج. م. وأشقائه من جهة وشبان من آل علوه من جهة ثانية في بلدة النبي شيت لإطلاق نار. وعملت قوة من الجيش بمداهمة البلدة وملاحقة مطلقي النار.