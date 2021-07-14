لبنان

على خلفية تهريب...إشكال بين عدد من الشبان في النبي شيت

Lebanon 24
14-07-2021 | 13:56
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أدى إشكال على خلفية تهريب بين. ع. ج. م. وأشقائه من جهة وشبان من آل علوه من جهة ثانية في بلدة النبي شيت لإطلاق نار. وعملت قوة من الجيش بمداهمة البلدة وملاحقة مطلقي النار.
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النبي شيت

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