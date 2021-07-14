لبنان

غادة عون كما لم ترونها من قبل...(صورة)

Lebanon 24
14-07-2021 | 14:40
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بعدسة أحدهم (مجهول باقي الهوية)، ضُبطت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان "الريسة" غادة عون وهي تبتسم "عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم" للكاميرا في جلسة تبعد آلاف الأمتار عن قوس المحكمة.
وبناء على ما تقدم من معطيات تظهرها هذه الصورة غير المألوفة، صدر قرار عجلة نافذ على أصله  بتعميمها. وقد صيغ الخبر مشبّعا بمفردات قضائية تطابق واقع الحال.
 
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